Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ekim 2023 16:39
%52.2 maaş güncelleme oranı

Yanlış hesaplamadıysam TCMB piyasa katılımcılarının yıl sonu anketine göre maaş güncelleme oranı %52.2

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