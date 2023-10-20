Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ekim 2023 16:43
Bu yeni kameralı, şunu anlattım diye yazılı beyannameli ve komisyonun aday listesiyle ilgili bilgisi

Bu yeni kameralı, şunu anlattım diye yazılı beyannameli ve komisyonun aday listesiyle ilgili bilgisinin olmadığı adayın kim olduğunu bilmediği sadece adayın numarasının verildiği mülakat objektif olur mu

Çok Yazılan Konular

29 ekim kutlama töreni okullarda yapılack mı? Dilekçe sorunuAra tatil online olmalı, karar gözden geçirilmeliBüyükşehirde müdür yardımcısı olarak bir ilçeden farklı bir ilçeye ataninca mehil müddeti kaç günSınav Tarihleri Tekrar Değişti (18.10.2023)Neyi bekliyoruz hocam ?Anasınıfı öğretmeni kendine yardımcı tutmak istiyorSınav senaryolarıSizce Ara Tatil Semineri Online Olur mu?Ek Yerleştirme İle Gitmek İstemiyorum

Sözlük

Bir insanı nasıl tanırsın? 4 şeytanın vücut bulmuş hali 23 akfil 1 makarna 1 beyaz lahana 3 kafiye 1 halis aydemir 1 yalnızlığın anlaşıldığı anlar 4 çöpçü 4 Üzüm 1

Son Haberler

Erdoğan'dan İsrail'e çağrı: Zulüm ile abad olunmazEskişehir'de düğünde terör örgütü propagandasına 23 gözaltıBorsa günü düşüşle tamamladıDEAŞ'a finansman sağlayan şüphelilerden 16'sı tutuklandıBitcoin'in fiyatı yeniden 30 bin doları test etti

Editörün Seçimi

Memur istifaDhmi 2024 Ocak Maaşları - ispatlıMemurların Yıllardır Çözülemeyen sorunları1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiMemur maaşlarına göre Araba fiyatlarıAday memur istifa ederse ?2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?