Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


20 Ekim 2023 17:02
SGK mi belediye mi

Hocalarım merhaba ben SGK başvurusu yaptığım gün belediyeye memur olarak atandigim haberini aldım şu anda SGK alımları açıklandı ve SGK ya da atanmisim. İkisi de İstanbul . Belediye çakılı kadro ama direkt memur oluyorsun SGK sözleşmeli ama tayin hakkı var. Kafam çok karışık yardımcı olur musunuz? (Konuyu farklı forumda paylaştığım için tekrar paylaşıyorum)


Ahtuci
Aday Memur
20 Ekim 2023 17:48

Hangi belediyeye atandın ? Ben belediyede çalışıyorum istediğini sorabilirsin

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