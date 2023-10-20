Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Ekim 2023 18:14
gönüllü 2. şark tavsiyesi
kıymetli arkadaşlar meslekte 18. yılım daha 17 senem daha var maalesef 20 yaşında mesleğe başladık 2016 ilk şark dönüşluyum tahminen 5senem daha var gelmesine fakat yaşım iyice ilerlemeden çocuklar büyümeden biran önce gidip gelmek daha ağır basıyor gönlümden geçen gönüllü 2. şark tercihleri Siirt ve Muş sizler nereleri önerirsiniz lojman terör parası görev süresi çalışma sistemi fazla sizleri yormadan yazabilir misiniz selamlar saygılar kolaylıklar dilerim arkadaşlar

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