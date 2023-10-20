Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Ekim 2023 18:43
Koruma ve güvenlik den infaz koruma memurluğa geçiş

Sağlık bilimleri üniversitesi de Koruma ve güvenlik 4/b sözleşmeli personelim infaz koruma memurlugu asıl olarak kazandım ikiside sözleşmeli personel ama farklı işler gecis yapabilirmiyim ?

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