Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ekim 2023 18:47
HEYET RAPORU HAKKINDA YARDIM !
Bir ay heyet rapor aldım hocalarım kontrollü verdi doktorum, rapor bitiminde direk başlama yapabilir miyim, kontrol ile ilgili bir şey yapmam gerekiyor mu ?

Çok Yazılan Konular

29 ekim kutlama töreni okullarda yapılack mı? Dilekçe sorunuAra tatil online olmalı, karar gözden geçirilmeliBüyükşehirde müdür yardımcısı olarak bir ilçeden farklı bir ilçeye ataninca mehil müddeti kaç günSınav Tarihleri Tekrar Değişti (18.10.2023)Neyi bekliyoruz hocam ?Anasınıfı öğretmeni kendine yardımcı tutmak istiyorSınav senaryolarıSizce Ara Tatil Semineri Online Olur mu?Ek Yerleştirme İle Gitmek İstemiyorum

Sözlük

kefiye 1 Bir insanı nasıl tanırsın? 4 tansiyon 2 hayalet gemi 1 halis aydemir 1 israil 4 makarna 1 yüzü gülmeyen insan 1 beyaz lahana 3 halt 1

Son Haberler

Erdoğan'dan İsrail'e çağrı: Zulüm ile abad olunmazEskişehir'de düğünde terör örgütü propagandasına 23 gözaltıBorsa günü düşüşle tamamladıDEAŞ'a finansman sağlayan şüphelilerden 16'sı tutuklandıBitcoin'in fiyatı yeniden 30 bin doları test etti

Editörün Seçimi

Memur istifaDhmi 2024 Ocak Maaşları - ispatlıMemurların Yıllardır Çözülemeyen sorunları1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiMemur maaşlarına göre Araba fiyatlarıAday memur istifa ederse ?2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?