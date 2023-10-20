HEYET RAPORU HAKKINDA YARDIM !

Bir ay heyet rapor aldım hocalarım kontrollü verdi doktorum, rapor bitiminde direk başlama yapabilir miyim, kontrol ile ilgili bir şey yapmam gerekiyor mu ?

Bir ay heyet rapor aldım hocalarım kontrollü verdi doktorum, rapor bitiminde direk başlama yapabilir miyim, kontrol ile ilgili bir şey yapmam gerekiyor mu ?