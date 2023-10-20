Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ekim 2023 20:47
Burada Taşeron Güzellemesi Yapmayın...

Aldıkları maaşlar belli. Ayrıca yılbaşından memura yapılacak zammı görünce ağlamaktan gözleri şişecek...

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