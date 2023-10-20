KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Ekim 2023 21:00
2023 Dış Kaynak Muvazzaf Subaylık Sağlık Raporu Hakkında

Arkadaşlar öncelikle merhaba,ilk konum olduğu için konuyu yanlış yere açtıysam özür dilerim.

Arakdaşlar bugün Isparta Şehir hastanesinde kan verdim ve sadece Biluribin değerlerim yüksek çıktı.Total biluribin referans aralığı 0.3-.1.2 olmasına rağmen benim 1.70 çıktı.Direkt biluribin ise referans aralığı 0-0.3 olmasına rağmen 0.56 çıktı..Salı günü de ultrason günüm var ve karaciğerde grade 1 veya grade 2 hepasteatoz çıkması muhtemel.Sorum bu durum ve değerler direkt elenme sebebi midir bunu öğrenmek istiyorum.Bilen veya tecrübesi olan arkadaşlar varsa yardımcı olabilir mi?

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