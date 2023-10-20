Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Ekim 2023 21:17
10 yılı doldurup istifa eden polis memuru
10 yılı doldurup istifa eden polis memuru harçsız silah taşıma ruhsatı alabiliyor ruhsatı aldıktan 5 sene sonra yine harçsız olarak mı yenileniyor.

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