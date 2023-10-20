Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Ekim 2023 22:48
Emekli Kıdem Ne Zaman Durur

Memurun Emekli Dilekçesine onay gelince mı kıdemi derecesi durur yoksa ilişik kesince mı durur? Personelci veya konuya hakim arkadaşlar cevap verirler ise sevinirim.

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