Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ekim 2023 00:01
Uzman Öğretmenlik 5 yıla iner mi

Merhabalar sayın hocalarım

Eski bakanımız sn Mahmut Özer uzman öğretmenliğin 5 yıla ineceğini söyledi

Sizce şimdiki bakanımız sn Yusuf Tekin uzman öğretmenliği 5 yıla düşürür mü

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