Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ekim 2023 01:44
Giyim yardımı hakkında

Birkaç ay çalıştığım kurumumdan istifa etmem halinde önümüzdeki ay verilecek giyim yardımından yararlanabilir miyim ?

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