Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Ekim 2023 02:16
CTE Bilgisayar Teknisyeni hakkında bilgisi olan.

Açık ve Kapalı cezaevine sözleşmeli bilgisayar teknisyeni olarak atandım. Cezaevinde bilgisayar teknisyeni olarak çalışan var mı burada acaba iş şartları nasıl,ne tarz işler yapıyoruz kolay mı, zor mu,yoğun mu gibi genel bir bilgi almak istiyorum. Bilgisi olanlar cevap verirse sevinirim.

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