Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Ekim 2023 06:14
Emekli olduktan sonra verilen ihraç cezası sonrası silah durumu

1 yıl önce emekli oldum, hakkımda idari soruşturma vardı meslekden ihraç istenmiş, karar onanırsa silah durumu ne olur, emekli olduktan sonra silah benim oluyor diye biliyorum ancak silah ruhsatı bulundurmaya mı çevrilir, devri mı sağlanır yoksa EGM geri mı alır, bilgisi olan

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