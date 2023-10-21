KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


21 Ekim 2023 08:09
Meclis Personel Alımı

Merhaba arkadaşlar yaklaşık iki ay önce birçok kişiden meclise çok yakın zamanda personel alımı yapılacağını duydum ama hala ilan ya da alım yok bu konuda bilgisi olan var mı?

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Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.TPAO mülakat

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