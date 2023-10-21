KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


21 Ekim 2023 08:17
Yurt Yönetim Personeli Çalışma Şartları

Arkadaşlar YYP olanlar nasıl çalışıyor mesela 8-5 olarak + nöbet mi. Haftasonu tatili olmuyor mu bayram ve resmi tatillerde hep mi çalışıyor. Ortalama kaç günde bir nöbet geliyor ve nöbetten sonraki gün tatil mi oluyor biraz bahseder misiniz. Şimdiden çok teşekkürler

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