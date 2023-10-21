Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ekim 2023 10:13
Sağlık mazereti tayini

Tedavimin devam etmiş olduğu Algoloji bölümü çalıştığım şehirde bulunmuyor bu sebepten dolayı tayin dilekçesi vermeyi düşünüyorum.

Bu şekilde başka ile tayin olan var mıdır? Raporu sağlık kurulundan mı almam gerekir ?

Yardımcı olursanız sevinirim

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