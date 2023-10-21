KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


21 Ekim 2023 10:32
Arkadaşlr bi yardım ?
merhaba ben kpss lisans iktisat mezunuyum hangi memurluklara atanabiliriz bunlra bakacagımız bir yer var mı ??

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