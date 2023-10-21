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Editörler : Lanet


21 Ekim 2023 10:44
Laptop alırken bakacagım özellikler neler?öneri var mı

Pahalı olmasına gerek yok ödev proje çizim vs önerilerinizi tavsiyelerinizi alabilir miyim?

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