menisküs ameliyatı

Merhaba abilerim, ablalarım mesleğe başlayalı 3 ay oluyor olmuyor. okula girmeden önce menisküsüm vardı ancak bu aralar iyice sıkıntı çıkarmaya başladı. ayakta durmakta yürümekte artık zorluk çekmeye başladım otururken bile ağrı yapıyor bazen gece uyutmuyor çok çalıştığım günlerde. Eğer ben ameliyat olursam meslekten olma gibi bir durum yaşar mıyım nasıl bir süreç izlemem gerekir... asalet tasdiğim yok haklısınız ama artık katlanacak bir ağrı olmaktan da çıktı. verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim

Merhaba abilerim, ablalarım mesleğe başlayalı 3 ay oluyor olmuyor. okula girmeden önce menisküsüm vardı ancak bu aralar iyice sıkıntı çıkarmaya başladı. ayakta durmakta yürümekte artık zorluk çekmeye başladım otururken bile ağrı yapıyor bazen gece uyutmuyor çok çalıştığım günlerde. Eğer ben ameliyat olursam meslekten olma gibi bir durum yaşar mıyım nasıl bir süreç izlemem gerekir... asalet tasdiğim yok haklısınız ama artık katlanacak bir ağrı olmaktan da çıktı. verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim