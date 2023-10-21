Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Ekim 2023 11:30
menisküs ameliyatı
Merhaba abilerim, ablalarım mesleğe başlayalı 3 ay oluyor olmuyor. okula girmeden önce menisküsüm vardı ancak bu aralar iyice sıkıntı çıkarmaya başladı. ayakta durmakta yürümekte artık zorluk çekmeye başladım otururken bile ağrı yapıyor bazen gece uyutmuyor çok çalıştığım günlerde. Eğer ben ameliyat olursam meslekten olma gibi bir durum yaşar mıyım nasıl bir süreç izlemem gerekir... asalet tasdiğim yok haklısınız ama artık katlanacak bir ağrı olmaktan da çıktı. verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim

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