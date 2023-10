Emeklilere 5.000 lira ikramiye...

Öncelikle orta seviye bir cep telefonunu ele alalım. Bahse konu olan apple ürünü değil zaten ya da diger markaların üst seviye telefonlarıda değil. 10.000 lira ham fiyatı olan bir telefon olsun. Her şey dahil bana maliyeti 19.665 lira oluyor %96.65 lira ne diye soracak olursanız Kültür bakanlığı %1, trt payı %10, ötv %50, kdv%18. Kısacası telefona neredeyse 2 kat fazladan para veriyoruz. Mesela telefonun ham fiyatı 5.000 lira ise 5.000 liraya yakında vergisi şunu bunu var. 2022 yılında ülkemizde 9.5 milyon telefon satılmış. Konumuza gelirsek ülkemizde 15.5 milyon emekli var. 9.5 milyon telefondan alınan bütün vergi emeklilere dağıtıldığında kafa kafaya gelir. Burada sizce de bi gariplik yok mu arkadaşlar?? Elbette devletimiz garibin, fakirin, ihtiyaç sahiplerinin yanında olsun buna lafım yok. Eee be kardeşim karı koca emekli olmuş bodrumda villasinda keyif çatan emekliye 5 er binden 10 bin lira ikramiye niye veriliyor hakikaten anlamıyorum. Tanıdığım çoğu emeklinin en az 1 tane evi var zaten. Çoğu zamanında dunyaligini yapmış. Mesela uzaktan bir akrabam karı koca sağlıkçı emeklisi köye yerleştiler. Neredeyse sıfır masrafları var. 32 bin lira emekli maaşı alıyorlar.Inanin adamlar altın, dolar yapmak haricinde şehire gelmiyorlar. Yahu bu adamlara ayrıca bi de niye 5 erden 10 bin lira para veriliyor. Diğer yandan akşama kadar asgari ücrete eşşek gibi çalışan adam çocuğuna telefon almak için yırtınıyor. Gençler ülkeyi terkediyor diye kızıyoruz ama ihtiyaç olan cep telefonundan Neredeyse 1 asgari ücret kadar vergi alıyoruz. Telefon almak gibi basit bir eylem bile ülkede hedef haline gelmiş durumda. Ev,araba sahibi olmayı söylemiyorum bile zaten. Genç, akşama kadar markette 10 saat çalışacak aylarca para biriktirip gidip telefon alacak 2 katı fiyatına hoop ordan gelen parayla karı koca emekli doktora (emekli maaşları toplamı 60 bin lira) 10 bin lira havadan para vereceksin. Her emekliye verilmesin en azından. Adamın kirada 5 daire 2 dükkanı var ona da veriliyor arkadaş.

Öncelikle orta seviye bir cep telefonunu ele alalım. Bahse konu olan apple ürünü değil zaten ya da diger markaların üst seviye telefonlarıda değil. 10.000 lira ham fiyatı olan bir telefon olsun. Her şey dahil bana maliyeti 19.665 lira oluyor %96.65 lira ne diye soracak olursanız Kültür bakanlığı %1, trt payı %10, ötv %50, kdv%18. Kısacası telefona neredeyse 2 kat fazladan para veriyoruz. Mesela telefonun ham fiyatı 5.000 lira ise 5.000 liraya yakında vergisi şunu bunu var. 2022 yılında ülkemizde 9.5 milyon telefon satılmış. Konumuza gelirsek ülkemizde 15.5 milyon emekli var. 9.5 milyon telefondan alınan bütün vergi emeklilere dağıtıldığında kafa kafaya gelir. Burada sizce de bi gariplik yok mu arkadaşlar?? Elbette devletimiz garibin, fakirin, ihtiyaç sahiplerinin yanında olsun buna lafım yok. Eee be kardeşim karı koca emekli olmuş bodrumda villasinda keyif çatan emekliye 5 er binden 10 bin lira ikramiye niye veriliyor hakikaten anlamıyorum. Tanıdığım çoğu emeklinin en az 1 tane evi var zaten. Çoğu zamanında dunyaligini yapmış. Mesela uzaktan bir akrabam karı koca sağlıkçı emeklisi köye yerleştiler. Neredeyse sıfır masrafları var. 32 bin lira emekli maaşı alıyorlar.Inanin adamlar altın, dolar yapmak haricinde şehire gelmiyorlar. Yahu bu adamlara ayrıca bi de niye 5 erden 10 bin lira para veriliyor. Diğer yandan akşama kadar asgari ücrete eşşek gibi çalışan adam çocuğuna telefon almak için yırtınıyor. Gençler ülkeyi terkediyor diye kızıyoruz ama ihtiyaç olan cep telefonundan Neredeyse 1 asgari ücret kadar vergi alıyoruz. Telefon almak gibi basit bir eylem bile ülkede hedef haline gelmiş durumda. Ev,araba sahibi olmayı söylemiyorum bile zaten. Genç, akşama kadar markette 10 saat çalışacak aylarca para biriktirip gidip telefon alacak 2 katı fiyatına hoop ordan gelen parayla karı koca emekli doktora (emekli maaşları toplamı 60 bin lira) 10 bin lira havadan para vereceksin. Her emekliye verilmesin en azından. Adamın kirada 5 daire 2 dükkanı var ona da veriliyor arkadaş.