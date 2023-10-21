Emeklilere 5.000 lira ikramiye...

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Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
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Editörler : cihan27E.Kayı Han
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