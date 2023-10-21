Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Ekim 2023 12:48
10 yıl sonra

10-15 yıl sonra yeniden memur olan varmı

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şahmeran 1 Kadınlar insandır bizler insanoğlu 1 Polar pijama 1 yüzü gülmeyen insan 2 beyaz lahana 3 Üzüm 1 Atatürk 1 sevdim seni bir kere 2 kafiye 1 Bir insanı nasıl tanırsın? 2

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