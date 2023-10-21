KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


21 Ekim 2023 12:53
epikriz hk.
son 2 değil 3 sene icinde tanı ilaç muyaene girişi hiçbişey yok. ikamet ettigim ilde epikrizlerimi aldım. kısa süreli farklı bi ilde bulunmam sebebiyle baska bir doktordan ilaç yazdirmak amaçlı tek seferlik muayene girişim vardı ama o ile gidip hastaneden epikriz alabilme şansım olmadı ama kalan tüm muayenelerin epikrizlerini aldım. bu bi sorun yaratır mı?

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