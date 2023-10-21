Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Ekim 2023 14:15
Eğitim tayini sonrası

Eğitim tayini yaptıktan ne kadar sonra iller arası tayin isteyebilirim

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