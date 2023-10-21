j uzm çvş sözleşme yenileme psikiyatri

2 yıldır Jandarma Genel Komutanlığında çalışıyorum , 2015 yılında Psikiyatriye gitmiştim ve f41.1 yaygın anksiyete bozukluğu teşhisi konmuştu. 2021 yılında sağlık raporu alırken psikiyatri doktoru e nabızda tanıyı görmedi ve mesleğe başladım. Şimdi sözleşme yenileyeceğim yeniden sağlık raporu alacağım. herhangi bir sorun olur mu? 2015 yılından bugüne dek başka hiç bir psikiyatriye gitmedim ilaç kullanmadım.

2 yıldır Jandarma Genel Komutanlığında çalışıyorum , 2015 yılında Psikiyatriye gitmiştim ve f41.1 yaygın anksiyete bozukluğu teşhisi konmuştu. 2021 yılında sağlık raporu alırken psikiyatri doktoru e nabızda tanıyı görmedi ve mesleğe başladım. Şimdi sözleşme yenileyeceğim yeniden sağlık raporu alacağım. herhangi bir sorun olur mu? 2015 yılından bugüne dek başka hiç bir psikiyatriye gitmedim ilaç kullanmadım.