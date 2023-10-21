Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Ekim 2023 14:46
j uzm çvş sözleşme yenileme psikiyatri
2 yıldır Jandarma Genel Komutanlığında çalışıyorum , 2015 yılında Psikiyatriye gitmiştim ve f41.1 yaygın anksiyete bozukluğu teşhisi konmuştu. 2021 yılında sağlık raporu alırken psikiyatri doktoru e nabızda tanıyı görmedi ve mesleğe başladım. Şimdi sözleşme yenileyeceğim yeniden sağlık raporu alacağım. herhangi bir sorun olur mu? 2015 yılından bugüne dek başka hiç bir psikiyatriye gitmedim ilaç kullanmadım.

medz77
21 Ekim 2023 15:10
bilem birisi tecrübeli birisi yok mu
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