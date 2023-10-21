Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Ekim 2023 15:20
Psikiyatriye gidersem?

Öncelikle merhaba abilerim ablalarım. Ben son 8 9 aydır ağır bir depresyon geçiyorum. Sürekli ağlama krizleri. Mutsuz hissetme. Çaresiz hissetme. Korku hali sürekli. Ek göreve bile yeni biriyle tanışacağım diye korku huzursuzlukla gitme. Zaten çocukluktan kendimi hep mutsuz hissederdim son dönemde bu çok arttı. Tabi çocuk tedavisi görmenin ve sonuç alamamanın da verdiği bir üzüntü de var. Çalıştığım yerden memnun değilim. Hepsinin toplamı beni çok büyük bir depresyona soktu. Rüyalarım sürekli beni öldürmeye çalışanlarla ya da kendimi savunurken benim öldürdüğüm insanlarla ilgili kabuslar görüyorum. Psikolojik olarak hiç iyi hissetmiyorum ve ilaç almak istiyorum. Psikoloğa gitsem nasıl bir yol izleyeceğim meslek için kime haber vereceğim silahımı alırlarsa ne olacak. Tedavimi olup silahımı verdiklerinde sadece karakol asayiş gibi yerlerde mi çalıştıracaklar beni şube göremeyecek miyim. Bana kötü mü bakacaklar. Tecrübeli abilerim ablalarım beni bilgilendirir misiniz lütfen?


boran zorlu
Memur
21 Ekim 2023 15:50

öncelikle geçmiş olsun meslektaşım. ilk önce yazmam gereken şey şu kimse sana kötü ve olumsuz yönden bakmaz , bakamaz. Lütfen başkaları ne düşünür diye yaşama. hayatı sadece kendi sağlığın için yaşa. güzelce psikolog veya psikiyatri tedavini ol. silahını vermen gerekirse hiç tereddüt etme. sağlığımız yerinde olmadıktan sonra hiç bir şeyin önemi yok. 6 ayda bir kontrollere gidersin eğer sağlığına kavuştuğuna inanırsan silahını geri alır ve meslek hayatına devam edersin.


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
21 Ekim 2023 16:05
emniyet kanalı ile psikiyatriye gideceksen emniyetin psikiyatrisine git yada birim amirine anlat onlar aracılığıyla git. benim tavsiyem ciddi bir psikiyatri bul ve tedavi ol emniyetin haberi olur zaten onlar ayrıyeten seni gönderirler. bırak karakolu şunu bunu ÖNCE SAĞLIK ve hatta mesleği bile bir kenara bırak sağlığına bak. gih ol ne güzel. önemli olan şu durumdan kurtul. senin anlattıkların bir süreç ha diyince geçmez ortam değişikliği il değişikliği ve dahi ne gerekiyorsa hepsini tek tek deneyeceksin. seni ne mutlu ediyor onu bulcan ve onu yapcan. sen kendi doktorun olacan. en iyi doktor sen olacaksın. ücretsiz izin yada rapor sürekli al bunlar iyi gelmezse işe git deneme yanılma yoluyla hepsini dene. Allah'a yönel kuran oku namaz kıl zikir çek. büyük geçmiş olsun. inşallah normale dönersin altanetif tıp da çare ara bir mücadele ver Allah derdi verdiyse çaresi de mutlaka vardır. aileni sevdiklerini ve 2. ve 3. kişilere zarar vermeden tedavini ol. mesleği karskolu şübeyi düşünme. karakoldaki insan evladı ana kuzusu. hiç şübe görmemiş adamlar var. bunlar hastalığın bir sonucu. üzüldüm gerçekten haline Allah şifa versin inşallah. ama yer değişikliği şube değişikliği ne varsa yap ortam değişikliği kalabalık içinde yalnız kalmak güzel bişey
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