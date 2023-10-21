Psikiyatriye gidersem?

emniyet kanalı ile psikiyatriye gideceksen emniyetin psikiyatrisine git yada birim amirine anlat onlar aracılığıyla git. benim tavsiyem ciddi bir psikiyatri bul ve tedavi ol emniyetin haberi olur zaten onlar ayrıyeten seni gönderirler. bırak karakolu şunu bunu ÖNCE SAĞLIK ve hatta mesleği bile bir kenara bırak sağlığına bak. gih ol ne güzel. önemli olan şu durumdan kurtul. senin anlattıkların bir süreç ha diyince geçmez ortam değişikliği il değişikliği ve dahi ne gerekiyorsa hepsini tek tek deneyeceksin. seni ne mutlu ediyor onu bulcan ve onu yapcan. sen kendi doktorun olacan. en iyi doktor sen olacaksın. ücretsiz izin yada rapor sürekli al bunlar iyi gelmezse işe git deneme yanılma yoluyla hepsini dene. Allah'a yönel kuran oku namaz kıl zikir çek. büyük geçmiş olsun. inşallah normale dönersin altanetif tıp da çare ara bir mücadele ver Allah derdi verdiyse çaresi de mutlaka vardır. aileni sevdiklerini ve 2. ve 3. kişilere zarar vermeden tedavini ol. mesleği karskolu şübeyi düşünme. karakoldaki insan evladı ana kuzusu. hiç şübe görmemiş adamlar var. bunlar hastalığın bir sonucu. üzüldüm gerçekten haline Allah şifa versin inşallah. ama yer değişikliği şube değişikliği ne varsa yap ortam değişikliği kalabalık içinde yalnız kalmak güzel bişey

emniyet kanalı ile psikiyatriye gideceksen emniyetin psikiyatrisine git yada birim amirine anlat onlar aracılığıyla git. benim tavsiyem ciddi bir psikiyatri bul ve tedavi ol emniyetin haberi olur zaten onlar ayrıyeten seni gönderirler. bırak karakolu şunu bunu ÖNCE SAĞLIK ve hatta mesleği bile bir kenara bırak sağlığına bak. gih ol ne güzel. önemli olan şu durumdan kurtul. senin anlattıkların bir süreç ha diyince geçmez ortam değişikliği il değişikliği ve dahi ne gerekiyorsa hepsini tek tek deneyeceksin. seni ne mutlu ediyor onu bulcan ve onu yapcan. sen kendi doktorun olacan. en iyi doktor sen olacaksın. ücretsiz izin yada rapor sürekli al bunlar iyi gelmezse işe git deneme yanılma yoluyla hepsini dene. Allah'a yönel kuran oku namaz kıl zikir çek. büyük geçmiş olsun. inşallah normale dönersin altanetif tıp da çare ara bir mücadele ver Allah derdi verdiyse çaresi de mutlaka vardır. aileni sevdiklerini ve 2. ve 3. kişilere zarar vermeden tedavini ol. mesleği karskolu şübeyi düşünme. karakoldaki insan evladı ana kuzusu. hiç şübe görmemiş adamlar var. bunlar hastalığın bir sonucu. üzüldüm gerçekten haline Allah şifa versin inşallah. ama yer değişikliği şube değişikliği ne varsa yap ortam değişikliği kalabalık içinde yalnız kalmak güzel bişey