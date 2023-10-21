Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Ekim 2023 15:24
İSTİFA [Yardım]
Yaklaşık 1,5 yıllık memurum . 1 Sene sonra nasip olur yaşarsam istifa edip Yurtdışına yerleşeceğim. Ödeyeceğim paradan değil ama yaklaşık ne kadar bir ödeme çıkar şimdiden kenara koyup o zaman rahat bir şekilde ödemek istiyorum. birde şahsi aldığım tabancam var devir süreci uzun sürermi ?

Buarthas00
Aday Memur
21 Ekim 2023 15:58
6 yıl zorunlu hizmetin var 6 dan 1.5 çık 4.5 okulda imza attığın miktarın 4.5 yıllığını ödeyeceksin ona göre oranla

ey34
Aday Memur
21 Ekim 2023 16:03
acaba ortalama ne kadar öderim ? Hesaplama hakkında bilginiz varmı. ?

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
21 Ekim 2023 16:08
devrem özel değilse neden istifa ediyorsun. yurtdışında yapacağın iş yada bir alan var mı. hesaplama konusunda bilgim yok sanırım personel şube bilir onu ama yılbaşında falan değişiyor ücretler

ey34
Aday Memur
21 Ekim 2023 16:13
Estağfirullah özel değil ama malum durumlar ortada çalışıyorum severek çalışıyorum ancak sonucunda elle tutulur birşeyler elde edemiyorum . bana çıkıp burda eski memur abiler şunu demesin asgari ücrete çalışan var , sabır et bizde böyleydi ama eskiden bir arabanı alabiliyordun ne bileyim birikim yapabiliyordun . şimdi maalesef o yok . Sponsorum hazır davetiyem hazır gideceğim ülke Amerika . belki çok zorluk çekeceğim belki çok üzüleceğim ama sonunda inşalllah mutlu olacağım . bu kararı 1 günde vermedim . tüm muhabesemi yaptım . inşallah sonucu güzel olur
Gydm, 18 dk. önce
devrem özel değilse neden istifa ediyorsun. yurtdışında yapacağın iş yada bir alan var mı. hesaplama konusunda bilgim yok sanırım personel şube bilir onu ama yılbaşında falan değişiyor ücretler

&YuSuF&
Memur
21 Ekim 2023 16:13
Kardeşim iyi düşün senin için hayırlısı olsun istifa edersen sadece polis okulunda sana yapılan masrafları ödersin oda fazla tutmaz yani 6 yıllık para ödemezssin

ey34
Aday Memur
21 Ekim 2023 16:17
çok sağol abi . ğek birşey çıkmaz o zaman .
&YuSuF&, 13 dk. önce
Kardeşim iyi düşün senin için hayırlısı olsun istifa edersen sadece polis okulunda sana yapılan masrafları ödersin oda fazla tutmaz yani 6 yıllık para ödemezssin

ey34
Aday Memur
21 Ekim 2023 16:18
Benim gibi istifa etmeyi gerçekten düşünen arkadaşlar siciliniz temiz zaten . mutlaka 3 4 kez Schengen'e başvurun . ben meslekte yeniyim ama 2 kez çıktım yurtdışına iznimde . Ocak ve Nisan ayında tekrar çıkmayı düşünüyorum .
Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Emniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.İdare Mahkemesi İade KararıBorsada yatırım yapmak.trafik kazası nasıl bir yol izlemeli !!Mazeret DilekcesiPoliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek versizce arsa mı tarla mı Evlilik izniİSTİFA [Yardım]Kredi kartı

Sözlük

binboğa ormanı 1 kefiye 1 tansiyon 2 bulaşık makinesi tableti yeme trendi 2 yüzü gülmeyen insan 2 kafiye 1 çöpçü 2 şu an çalan şarkı 2 beyaz lahana 1 israil 6

Son Haberler

Kelebekler Vadisi'nde kayalıklara düşen paraşüt pilotu öldüSuriye ve Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildiGümüşhane'de ağaçtan düşen kişi hayatını kaybettiKocaeli'de muhtar babasını silahla yaralayan zanlı tutuklandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Editörün Seçimi

Yarı zamanlı çalışma artık uygulansın!%52.2 maaş güncelleme oranıEngellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifaMemurların Yıllardır Çözülemeyen sorunları1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiAday memur istifa ederse ?Memur maaşlarına göre Araba fiyatları2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?