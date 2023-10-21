İSTİFA [Yardım]

Yaklaşık 1,5 yıllık memurum . 1 Sene sonra nasip olur yaşarsam istifa edip Yurtdışına yerleşeceğim. Ödeyeceğim paradan değil ama yaklaşık ne kadar bir ödeme çıkar şimdiden kenara koyup o zaman rahat bir şekilde ödemek istiyorum. birde şahsi aldığım tabancam var devir süreci uzun sürermi ?

Yaklaşık 1,5 yıllık memurum . 1 Sene sonra nasip olur yaşarsam istifa edip Yurtdışına yerleşeceğim. Ödeyeceğim paradan değil ama yaklaşık ne kadar bir ödeme çıkar şimdiden kenara koyup o zaman rahat bir şekilde ödemek istiyorum. birde şahsi aldığım tabancam var devir süreci uzun sürermi ?