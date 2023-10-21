Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


21 Ekim 2023 15:55
On Dokuz Mayıs Üniversitesi Memur Alımı
arkadaşlar OMÜ vet hek alımına başvurmayı düşünüyorum. Üniversitelerde vet hek maaşı ne kadardır. Üniversite hayvan hastanelerinde memur vet hek çalışma şartları nelerdir bunlar hakkında bilgisin olan yardımcı olabilir mi

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