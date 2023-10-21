Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ekim 2023 15:59
Ek Ödeme ile ilgili bilenler gelsin

Herkese merhaba. Koruma ve güvenlik olarak işe başlayacağım yakın zamanda merak ettiğim konu şu. 7. dönem toplu sözleşme belli oldu. Burada ek ödemelerle ilgili koruma ve güvenliği ilgilendiren maddeler var. 10 puan ilave 699 TL + silahlı yapanlara ek 5 puan 349 TL verilecek deniyor. 15 puan 1049 TL yapıyor maaşa ek olarak en düşük memur maaşı + ek ödeme (1049 TL) mi yatacak 2024 ocakta ? bilgisizliğimi mazur görün. Bilenler aydınlatabilir mi? Teşekkürler

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