Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ekim 2023 17:03
esi kktc de askeri personel olan var mi

Eşi kktc de tsk mensubu olan öğretmen var mı?

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