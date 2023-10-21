Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ekim 2023 17:29
gyud sinavlari duzenli olarak yapilmalidir

TÜM KURUMLAR GYUD SINAVI AÇMALIDIR

Çok Yazılan Konular

Memurlar için 9000 prim şartıEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?Memur istifa2023 Ekim maaşlarımızı yazalım%52.2 maaş güncelleme oranı1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge Verilmesi"Kamu İşçilerinin" hem maaşı hem mesaisi artacak !Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirMemurların Yıllardır Çözülemeyen sorunlarıKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi

Sözlük

ayran falı 1 Atatürk 1 israil 6 bulaşık makinesi tableti yeme trendi 2 şu an çalan şarkı 2 şeytanın vücut bulmuş hali 2 kafiye 1 beyaz lahana 1 Yaşlıların Ebeveyni olmak 2 Bir insanı nasıl tanırsın? 2

Son Haberler

Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde 354. randevuLondra'da Filistin'e destek gösterisine on binlerce kişi katıldıSahte trafik sağlayan haber sitelerinin maskesi düştü!Mülkiyet devri gerçekleşmeyen hacizli mallar Kızılay'a devredilecekCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi

Editörün Seçimi

Yarı zamanlı çalışma artık uygulansın!%52.2 maaş güncelleme oranıEngellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifaMemurların Yıllardır Çözülemeyen sorunları1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiAday memur istifa ederse ?Memur maaşlarına göre Araba fiyatları2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?