KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


21 Ekim 2023 17:40
yas sınırı
arkadaşlar merhaba . kpssye başladım geç oldu farkındayım ama yine de şansımı denemek istiyorum. ben sadece genel yetenek genel kültür gireceğim sınava düz memurluk için.ama sanırım 30 yaş sınırı varmış doğru mu

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