yas sınırı

arkadaşlar merhaba . kpssye başladım geç oldu farkındayım ama yine de şansımı denemek istiyorum. ben sadece genel yetenek genel kültür gireceğim sınava düz memurluk için.ama sanırım 30 yaş sınırı varmış doğru mu

arkadaşlar merhaba . kpssye başladım geç oldu farkındayım ama yine de şansımı denemek istiyorum. ben sadece genel yetenek genel kültür gireceğim sınava düz memurluk için.ama sanırım 30 yaş sınırı varmış doğru mu