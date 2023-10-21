KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


21 Ekim 2023 19:11
Sağlıkçı ataması

Arkadaşlar lisans hemşire kaç kişi alınır? Ne zaöan atama yapılır, beklemekten bıktık.

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