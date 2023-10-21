Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Ekim 2023 21:58
Ders kaydı yapmayı unuttum

Arkadaşlar 2 yıl önce k.maraşa eğitim durumu tayiniyle geldim askerlik nedeniyle ders kaydı yapmayı unuttum öğrenci belgem de pasif öğrenci kayıt yenilememiş yazıyor danışmanlarla konuştum ama sistem kapandı ders kaydı yapamayız diyolar kurum benden aktif öğrenci olduğuma dair belge istiyor bulunsuğum il 5.bölge de daha önce başına böyle bir durum gelen oldumu nasıl bir yol izlemeliyim kurum dilekçe yazıp kadronu buraya aldırırız 5.bölgedeyiz dedi ama geri eski çalıştığım kuruma gönderirler mi yardımcı olursanı sevinirim teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Kadrolu sağlık personelinden sözleşmeli sağlık personeline kpss puanı ile atamaDoktor şikayeti hakkında2024 hac organizasyon görevlendirmesi 3+1 in +1 i ne zaman tamamlanır?Eğitim tayini sonrasıSosyal hizmet ünvan değişikliği mülakatıHeyet raporuÜnvan değişikliği yardımKara Düzenhizmet birlestirme ve izin

Sözlük

Göbeklitepe 1 Yaşlıların Ebeveyni olmak 2 kefiye 2 beyaz lahana 1 yüzü gülmeyen insan 2 çöpçü 1 Polar pijama 2 israil 7 Bir insanı nasıl tanırsın? 1 ayrı dünyaların insanıyız 1

Son Haberler

İsrail kara harekatını işaret etti: Gazze'ye gireceğizIrak'ta ABD askeri üssüne saldırıBakan Koca'dan Gazzeli bebekler için 'yardıma hazırız' mesajıBM: Gazze savaş alanı ve ihtiyaçlar çok fazlaGazze'deki mülteci kampına hava saldırısı

Editörün Seçimi

Yarı zamanlı çalışma artık uygulansın!%52.2 maaş güncelleme oranıEngellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifaMemurların Yıllardır Çözülemeyen sorunları1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiAday memur istifa ederse ?Memur maaşlarına göre Araba fiyatları2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?