Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ekim 2023 22:27
Koruma ve güvenlik görevlilerinin toplu sözleşme ek ödeme hk

Koruma ve güvenlik görevlilerine toplu sözleşmede verilen %5 ek ödeme maaşa yasıntılmaktamıdır. yansıyorsa hangi başlık altında verilmektedir. bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

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