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Editörler : LanetF16 Gökçen


22 Ekim 2023 00:04
yer yön bilgisi/becerisi

yer yön bilgisi becerisi nasıl geliştirilir . geçtimiz caddeyi sokağı çabuk unutuyorum ve iş durumundan çok geziyoruz ve sürekli gezerken unutmakta hoş olmuyor bilgisi olan varsa tavsiyeleriyle dinlerim

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