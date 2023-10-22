Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ekim 2023 00:08
taraf
disiplin soruşturması dosyasındaki zaman aşımını göz ardı edip, ceza teklif eden muhakkikikin sorumluluğu nedir arkadaşlar? Teşekkür ederim.

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