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Editörler : Lanet


22 Ekim 2023 02:10
15 Kasım - İzmir, 18 Kasım - Aydın, 22 Kasım - Denizli illerinde gerçekleşen yabancı pop konseri içi

Düzenlemekte olduğumuz yabancı pop konseri için üye olduğumuz memurlar.net üyelerine paydaşlık bağımızdan ötürü indirim tanımladık.

İndirim Kodu: memurlar.net

https://www.biletimgo.com/organizator/huseyin-karaca-904

Unutulmaz yabancı pop şarkıların icra edildiği konsere herkesi bekleriz.

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