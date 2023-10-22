Kaç kontenjan gerekir ? SAĞLIK

Merhaba arkadaşlar ilk kez sınava girdim o yüzden çok öngörüm yok. Deneyimli arkadaşlar fikrini söylerse çok memnun olurum. Arkadaşlar branşım 40 kişi almıştı önceki atamada toplam. En son yerleşen kişi 140'ncı. Benim güncel siram 195. Atanan 40 kişiyi çıkınca 195 yani. En son yerleşen aday ile aramda şuan 55 kişi var. Önümüzdeki atama da minimum kaç kontenjan gelirse garanti dersiniz ? Bu arada sapmayi önümüzde ki alimda yine yüksek bekliyorum. Bu işin matematiği nedir ? Elbette net öngörü yapmak zordur ancak tahmini bir bakış açısı vardır. Şimdiden cevaplayan arkadaşlara teşekkür ederim.

Merhaba arkadaşlar ilk kez sınava girdim o yüzden çok öngörüm yok. Deneyimli arkadaşlar fikrini söylerse çok memnun olurum. Arkadaşlar branşım 40 kişi almıştı önceki atamada toplam. En son yerleşen kişi 140'ncı. Benim güncel siram 195. Atanan 40 kişiyi çıkınca 195 yani. En son yerleşen aday ile aramda şuan 55 kişi var. Önümüzdeki atama da minimum kaç kontenjan gelirse garanti dersiniz ? Bu arada sapmayi önümüzde ki alimda yine yüksek bekliyorum. Bu işin matematiği nedir ? Elbette net öngörü yapmak zordur ancak tahmini bir bakış açısı vardır. Şimdiden cevaplayan arkadaşlara teşekkür ederim.