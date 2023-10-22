Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ekim 2023 10:40
3. alım
Buraya yazmamın sebebiçalışan personelin daha bilgili olmasından dolayıdır. bildiğiniz üzere 30k sekreter alındı. bu bölümün önü artık kapandı mı yoksa 2000 - 3000 de olsa alım devam eder mı ? 65 puanlıların atanıp 80 üstü alanların beklemesi gerçekten çok saçma çünkü

beurak0000
Aday Memur
22 Ekim 2023 13:59
bu süreç kesinlikle adil yönetilmedi 65 alanları küçümsemiyorum ama bu 30k alımı 3-4 e bölüp puanı yüksek olanları alsalardı en azından daha adil ve kapsite olarak daha başarılı insanları almış olurlardı. alıma gelirsek alım yine olacaktır ama 85 puan altının şansını üniversite hastaneleri neyse ama bakanlıkta çok şansı yok gibi

paramedic2000
Aday Memur
22 Ekim 2023 14:19
bu ülkede ne adil yönetildi ki bu da adil yonetilsin. ısmini doğru kodlayan adam 65 alıyor ve bu adam atanıyor. 75 80 hatta 83 puanlı insanlar da sürünüyor
beurak0000, 51 dk. önce
bu süreç kesinlikle adil yönetilmedi 65 alanları küçümsemiyorum ama bu 30k alımı 3-4 e bölüp puanı yüksek olanları alsalardı en azından daha adil ve kapsite olarak daha başarılı insanları almış olurlardı. alıma gelirsek alım yine olacaktır ama 85 puan altının şansını üniversite hastaneleri neyse ama bakanlıkta çok şansı yok gibi

beurak0000
Aday Memur
22 Ekim 2023 14:25
bulunduğum şehir küçük bir şehir 60 kişi alındı merkez hastaneye 45 kişi açıktan okumuş. şuan bende açıktan tds okuyorum ona bir lafım yok ama 85 altına atanmam imkansız ona göre puan almalıyım. bu arada puanınız kaçtı sizin
paramedic2000, 31 dk. önce
bu ülkede ne adil yönetildi ki bu da adil yonetilsin. ısmini doğru kodlayan adam 65 alıyor ve bu adam atanıyor. 75 80 hatta 83 puanlı insanlar da sürünüyor
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