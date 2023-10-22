Buraya yazmamın sebebiçalışan personelin daha bilgili olmasından dolayıdır. bildiğiniz üzere 30k sekreter alındı. bu bölümün önü artık kapandı mı yoksa 2000 - 3000 de olsa alım devam eder mı ? 65 puanlıların atanıp 80 üstü alanların beklemesi gerçekten çok saçma çünkü

Buraya yazmamın sebebiçalışan personelin daha bilgili olmasından dolayıdır. bildiğiniz üzere 30k sekreter alındı. bu bölümün önü artık kapandı mı yoksa 2000 - 3000 de olsa alım devam eder mı ? 65 puanlıların atanıp 80 üstü alanların beklemesi gerçekten çok saçma çünkü