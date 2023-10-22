Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ekim 2023 10:47
Kadro derecesi nasıl değişir?

Temmuz ayında meb görevde yükselme memurluk sınavına girdim aldığım puan ve sıralama gayet iyi. Fakat tercih işlemlerinde kadro derecesine göre 3 derece yukarısına kadar tercih edebiliyoruz bu da 3 bin kontenjandan sadece taşradaki 200 kadroya tercih hakkına sahip olmama sebep oluyor.

Aylık derecem 10/3 olmasına rağmen kadro derecem 12 görünüyor. En azından eşit olsaydı tercih edebileceğim daha fazla kontenjan olacaktı. Bu konuda ne yapabilirim fikri olan var mı?

Yardımcı olursanız çok sevinirim

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