Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ekim 2023 11:15
Eş 399 khk kit kadro karşılığı sözleşmeli (1 yıl mı 3 yıl mı beklneniyor
Eşim 45/a sözleşmeli tıbbi sekreter ben 399 khk lı dhmi personeli (kadro karşılığı sözleşmeli) olarak çalışıyorum . Eşim tayin için 1 yıl mı yoksa 3 yıl mı beklemek zorunda. ((DİPNOT: 399 luyum ancak sigorta kolum kadrolu memurlar da olduğu gibi 4/c yani emekli sandığı üzerinden yatıyor))

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