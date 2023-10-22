Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


22 Ekim 2023 14:14
4/B Sözleşme Yenilememe

Arkadaşlar ben 17 nisanda üniversitede 4/b li olarak işe başladım. İlk sorum şu. Sözleşme bitiş tarihi 17 nisan mı yoksa 31 aralık mı? İkincisi ise sözleşmeyi yenilemezsem bir başka 4/b alım yapan kuruma 1 yıl beklemeksizin başvuru yapar ve kazanabilir miyim ? bilgisi olan arkadaşlar aydınlatırsa çok sevinirim. iyi günler.

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