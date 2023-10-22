KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


22 Ekim 2023 14:36
İibf atanma şansım

76.9 kamu yönetimi mezunuyum. ileri ki alımlar için şansım var mı?

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