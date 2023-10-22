Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


22 Ekim 2023 14:43
Meslekteyken AML losemi tanisi konup iyilesen jandarma uzmanlıktan muaf olur mu

İlik nakli olup iyileşen meslekten ihraç edilir mi? Kanser hastalarina 3 yıl izin filan diyordu araştırınca ama bilgisi olan yazabilir mi

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