Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


22 Ekim 2023 14:49
4/b Sözleşmeli Mühendislikten 4/b iibf kadrolarına geçiş.
4/b sözleşmeli mühendis olarak görev yapıyorum.özel sebepler ile yine 4/b statüsünde bir iibf kadrosuna bekleme süresi olmadan atanabilir miyim?Cevaplarınız için teşekkür ederim. not:iibf diplomasına sahibim.

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