Hizmetiçi eğitim

büyük şehir olduğu için yapacak bir şey yok hocam.mesela siz Silivride olun eğitim tuzlada olsun.Herhangi bir şey ödenmez

büyük şehir olduğu için yapacak bir şey yok hocam.mesela siz Silivride olun eğitim tuzlada olsun.Herhangi bir şey ödenmez