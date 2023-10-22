Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ekim 2023 14:52
Hizmetiçi eğitim

Arkadaşlar, merkezi olan bir hizmetiçi eğitime katıldım İstanbul'da, görev yerim de İstanbul, eğitim merkezinde şehir içinden katılanlara konaklama ve yemek hakkı verilmediği söylendi merkez tarafından, yemek neyse de ulaşım çok sıkıntı aynı durumu yaşayan var mı?


crabnet355
Müsteşar
22 Ekim 2023 16:37
büyük şehir olduğu için yapacak bir şey yok hocam.mesela siz Silivride olun eğitim tuzlada olsun.Herhangi bir şey ödenmez

Ya_semen
Daire Başkanı
22 Ekim 2023 16:59

Hocam yolluk, yevmiye ödenmediğini biliyordum ama barınma ve beslenme imkanının verilmemesini anmadm


atahoca
Genel Müdür
22 Ekim 2023 18:15

Hocam,

Memuriyet mahalli tabiri önemli. İstanbul için aşağıdaki İstanbul Defterdarlığına ait listeden bakınız. Eğer memuriyet mahalli dışında ise ödenek ayrılması lazım. İstanbulda Arnavutköy, Beykoz, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Pendik, Sarıyer, Silivri, Şile ilçeleri için bu durumdan bahsedilebilir. Siz yine de linki inceleyin. Durumunuz harcırah almayı gerektiriyorsa "Harcırah Kanunu"nun ilgili maddesini ve linkteki tebliği ekleyerek dilekçe yazınız. Değilse görevli izinli ifadesine dikkat edip ek dersinizden olmayınız.

https://istanbul.defterdarligi.gov.tr/memuriyet-mahallerinin-tespitine-iliskin-liste/

Not: Diğer iller için de bu durum geçerli.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaşımız iyileştirilmeliAra tatil online olmalı, karar gözden geçirilmeli29 ekim kutlama töreni okullarda yapılack mı? Gerçeğe aykırı tutanakHeyet raporu hakkında yardımMB Yıl Sonu Enflasyon Tahminini 68.01'de yükseltti..Ek Yerleştirme İle Gitmek İstemiyorumNeyi bekliyoruz hocam ?Büyükşehirde müdür yardımcısı olarak bir ilçeden farklı bir ilçeye ataninca mehil müddeti kaç günYüksek lisans ek ders artirimli ödeme

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 binboğa ormanı 2 ayran falı 1 israil 3 eni konu 1 zambiya 1 testis 1 kendinizi bazen nasıl hissediyorsunuz 3 yalnızlığın anlaşıldığı anlar 1 İçinden geleni söyle 1

Son Haberler

Isparta'da iki grup arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralandıCumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul ettiGemi kaptanı, ormanda ölü bulunduBaşsavcılıktan Dilan Polat soruşturması hakkında açıklamaBBP 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda kavga: Onlarca partili birbirine girdi

Editörün Seçimi

Yarı zamanlı çalışma artık uygulansın!%52.2 maaş güncelleme oranıEngellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifaMemurların Yıllardır Çözülemeyen sorunları1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiAday memur istifa ederse ?Memur maaşlarına göre Araba fiyatları2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?