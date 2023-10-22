Aday Memurken A grubu

Arkadaşlar hayırlı günler şuanda b grubu aday memurum a grubu kadroları kazanırsam eğer, asaletim olmasa bile geçiş yapabilirmiyim? Eminim daha öncede çok sorulmuştur ama bulamadım bir türlü oyüzden mümkünse detaylı şekilde dayanak noktalarını vererek söyleyebilirseniz çok memnun olurum şimdiden teşekkür ederim.

Arkadaşlar hayırlı günler şuanda b grubu aday memurum a grubu kadroları kazanırsam eğer, asaletim olmasa bile geçiş yapabilirmiyim? Eminim daha öncede çok sorulmuştur ama bulamadım bir türlü oyüzden mümkünse detaylı şekilde dayanak noktalarını vererek söyleyebilirseniz çok memnun olurum şimdiden teşekkür ederim.