KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


22 Ekim 2023 15:20
Aday Memurken A grubu
Arkadaşlar hayırlı günler şuanda b grubu aday memurum a grubu kadroları kazanırsam eğer, asaletim olmasa bile geçiş yapabilirmiyim? Eminim daha öncede çok sorulmuştur ama bulamadım bir türlü oyüzden mümkünse detaylı şekilde dayanak noktalarını vererek söyleyebilirseniz çok memnun olurum şimdiden teşekkür ederim.

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