Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ekim 2023 15:30
Okul Bazlı Performans Sistemine Geçilecek
Okul bazlı performans değerlendirme sistemine geçilerek düşük seviyede gelişim gösteren okulların okul gelişim düşüklüğünün nedeni analiz edilecek. Her öğrencinin akademik ve sosyal faaliyetlere ilişkin kaydının tutulduğu ve öğrenme sürecinin kademeler arasında izlenmesini sağlayan e-Öğrenci dosyası oluşturulacak. Okul bazlı performans değerlendirme sistemine geçilecek Okul bazlı performans değerlendirme sistemine geçilerek düşük seviyede gelişim gösteren okulların okul gelişim düşüklüğünün nedeni analiz edilecek. Her öğrencinin akademik ve sosyal faaliyetlere ilişkin kaydının tutulduğu ve öğrenme sürecinin kademeler arasında izlenmesini sağlayan e-Öğrenci dosyası oluşturulacak. Okul bazlı performans değerlendirme sistemine geçilecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda, okul öncesi eğitim, okulların gelişimi ve okullardaki teknolojik altyapı gibi başlıklara yer verildi. Bu kapsamda, çocukların kaliteli, evrensel, ücretsiz eğitime erişimlerinde fırsat eşitliği sağlanacak. Okul öncesine erişimin artırılması için gerekli fiziki ve beşeri altyapı oluşturulacak. Kaliteli okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak üzere ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak öncelikli bölge ve ailelerin ihtiyaçları için farklı modeller üzerinde çalışmalar yürütülecek. Öğrenciler arasındaki başarı farkı ile okullar arasındaki nitelik farkı azaltılacak, tüm okullarda nitelikli ve kapsayıcı eğitim hizmet sunumu sağlanacak, bu amaçla insan kaynağının niteliği artırılacak ve eğitim sürecinin önemli bir parçası olan ailelerin bu kapsamda daha fazla katkı sağlamalarına yönelik eğitim faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Okul bazlı performans değerlendirme sistemine geçilerek düşük seviyede gelişim gösteren okulların okul gelişim düşüklüğünün nedeni analiz edilecek ve gerekli önlemler alınacak. Uygulanan telafi edici ve destekleyici yetiştirme programları için etkin izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak, bu programlar öğrenci ihtiyaçlarını dikkate alacak şekilde yeniden yapılandırılacak. Her öğrencinin akademik ve sosyal faaliyetlere ilişkin kaydının tutulduğu ve öğrenme sürecinin kademeler arasında izlenmesini sağlayan e-Öğrenci dosyası oluşturulacak. Destekleme programlarına öğrenci yönlendirmeleri etkin hale getirilecek ve bu yönlendirmelerde öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişim alanları dikkate alınacak, destekleme programlarının erken yaşlarda da uygulanması sağlanacak. Kaliteli eğitime erişimde fırsat eşitliği sağlanacak. Okul dışındaki çevresel faktörlerden kaynaklı farklılıkların, nitelikli eğitime erişimdeki etkisinin giderilmesi için verilen eğitim destekleri ve burslar hedefli programlar şeklinde uygulanacak, bu desteklerin nitelikli eğitime erişim üzerindeki etkisi analiz edilecek. Kız çocuklarının eğitime katılımları, devamlılıkları ve eğitimlerini tamamlamalarını engelleyen faktörler analiz edilerek okul terklerinin önlenmesi, okul kayıt, devam ve tamamlanma oranlarının artırılmasına yönelik program, proje ve uygulamalar geliştirilecek. Ölçme ve değerlendirme sistemi geliştirilecek Bireyin gelişimini temel alan ve uzun vadeli öğrenme sürecini de içeren ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturulacak. Ölçme ve değerlendirme sistemi, yeterlilik temelli olarak eğitimin tüm kademelerinde yapılandırılacak. Ölçme ve değerlendirmede, bilgi ve iletişim teknolojileri aktif olarak kullanılacak. Ulusal izleme araştırmaları için mevzuat altyapısı oluşturulacak. Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dört temel becerinin değerlendirilmesine yönelik ölçme araçları geliştirilecek. Eğitim sistemi olağanüstü durumlara karşı daha dayanıklı ve esnek bir yapıya kavuşturulacak. Bireyselleşmiş öğrenme sistemi etkin hale getirilecek, uzaktan eğitim altyapısı iyileştirilecek. Olağanüstü durumlarda eğitimin kesintiye uğramasının, öğrenme kayıpları üzerindeki etkisini telafi edici çalışmalar yürütülecek. Uygulamalı eğitimde ölçme ve değerlendirmenin olağanüstü durumlarda sürdürülebilir kılınması için metotlar çeşitlendirilecek, iş başı eğitim ve uygulamaya dayalı sınavların dijital ortamda gerçekleştirilmesi sağlanacak. Eğitimde teknolojinin doğru kullanımı sağlanacak, teknoloji okuryazarlığı artırılacak ve teknoloji kullanımından kaynaklı eşitsizlikler azaltılacak. Okullarda fiber altyapı ve etkileşimli tahta kullanımı yaygınlaştırılacak. Kaynak:TRT Haber, AA Her güne yeni bir değişiklik ile uyanıyoruz. Pazar günkü değişiklik haberimiz de bu. Bana sorarsanız havada kalacak bir uygulama. Okullarda yeteri kadar hizmetli yok hatta bazılarında hiç yok. Yeterli malzeme yok. Binaların imkanları yok dökülüyor. Bunlar da diyor okul bazlı performans değerlendirme sistemi.

ziya64
Şube Müdürü
22 Ekim 2023 15:43

bunu da "miş" gibi yaparız,olur biter...


crabnet355
Müsteşar
22 Ekim 2023 16:35
aynen. daha önce yaptığımız gibi
ziya64, 3 saat önce

bunu da "miş" gibi yaparız,olur biter...


difficulties
Şube Müdürü
22 Ekim 2023 17:22

Okulun başarısı düşük.

sebepleri yazıyorum.

1. çocuklar yeterince beslenemiyor. balık, et ve taze sebze meyveye ulaşımları yok.

2. çocukların kendi odası yok, ev soba ile ısınıyor, maddi olarak gücü buna yetiyor ailenin.

3. ailenin eğitim seviyesi düşük. çocuğa yardımcı olamıyorlar ve yardımcı olacak paraları da yok.

4. çocuklarn internete, teknolojik aletlere ulaşımı olmadığı için destekleyicisiz kalıyorlar.

5. taşıma öğrencileri okulda aç kalıyor gelen yemek kötü olduğu için.

6. okulumuzun imkanları sınırlı.

7. yardımcı kaynaklara ulaşamıyor çocuklar.

8. rehberlik servisi yok.

9. öğretmenler mutsuz.

10. eğitimde eşitlik yok.

analize gerek yok. sorunlar bunlar. hangi öğretmene sorsanız söyler.

20 yıldır aynı şeyleri dinliyoruz. 20 yılda ne eşitlik gördük ne kalite. eğitimi yönetenler olmasa okullar daha düzgün çalışır.


atahoca
Genel Müdür
22 Ekim 2023 17:57

Sistemin sakat tarafını "Öğrenciler arasındaki başarı farkı ile okullar arasındaki nitelik farkı azaltılacak" cümlesi gösteriyor.

Herkesi nitelik açısından eşitlemek insan fıtratına aykırı bir durum. Bu durumda iki taraf birbirine yaklaşarak üst düzeyde niteliklere sahip olanlar diğer kesime yaklaşırlar. Herkesin kabiliyeti ve yeteneği farklı herkesi doktor, mühendis, hukukçu vb. yapmaya çalışmak uygun değil. Kişilerin özelliklerine göre nitelikler artırılmalı. Herkes akademik düzeyde kabiliyeti olmayabilir. Aynı şekilde spor yapmak güzeldir ama herkesi olimpiyatlara katılmaya zorlamak da uygun değildir. Bir de insanları tercihlerinde bu kadar sıkmamalı. Kişilere temel düzeyde eğitim verildikten sonra gerisi talep işi olmalı.

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