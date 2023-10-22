Ortak Sınavlar - Senaryolar - Sorunlar

Bazı öğretmen ve okulların tutumu nedeniyle merkezi sınavların yapılması yönünde bizde de kanaat oluşturmakla beraber, konunun hazırlıksız bir şekilde başlatılması ve MEB'e bağlı birimler ve paydaşlar arasında koordinasyon eksikliği bazı sorunlara yol açmaktadır.

-Bazı okullarda örnek senaryoların okulları bağlayıcı olduğunun söylenmesi zümrelerin işlevini azaltmaktadır.

-Öğretmenlerden birinin dahi rahatsızlık veya başka bir sebepten okula gelmemesinin hesaplanmadan sınavdan hemen önceki haftanın sınava dahil olması bazı sorunlara yol açabilmektedir.

-Kazanımların bıçakla bölünür gibi bölünmemesi sorunlara yol açmaktadır.

-Kazanım açıklamalarının yetersizliği soru hazırlayan arkadaşları soru yazmada zor durumda bırakmaktadır.

-Bu yıl müfredat değişiklikleri ve ilk defa tamamen açık uçlu ve kısa cevaplı soru hazırlanması nitelikli sınav hazırlamayı zorlaştırmaktadır.

-Bu sistem devam edecekse, senaryolar şimdiden (öğretim yılı başı) belirlenerek ilan edilmelidir.

-MEB'in OGM sayfasında hala eski müfredata ve sisteme dair dokümanlar bulunması hazırlıksız bir şekilde işe girişildiğini göstermektedir. Kısa süre içinde ortak havuz oluşturulmalıdır.