Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ekim 2023 15:43
Ortak Sınavlar - Senaryolar - Sorunlar

Bazı öğretmen ve okulların tutumu nedeniyle merkezi sınavların yapılması yönünde bizde de kanaat oluşturmakla beraber, konunun hazırlıksız bir şekilde başlatılması ve MEB'e bağlı birimler ve paydaşlar arasında koordinasyon eksikliği bazı sorunlara yol açmaktadır.

-Bazı okullarda örnek senaryoların okulları bağlayıcı olduğunun söylenmesi zümrelerin işlevini azaltmaktadır.

-Öğretmenlerden birinin dahi rahatsızlık veya başka bir sebepten okula gelmemesinin hesaplanmadan sınavdan hemen önceki haftanın sınava dahil olması bazı sorunlara yol açabilmektedir.

-Kazanımların bıçakla bölünür gibi bölünmemesi sorunlara yol açmaktadır.

-Kazanım açıklamalarının yetersizliği soru hazırlayan arkadaşları soru yazmada zor durumda bırakmaktadır.

-Bu yıl müfredat değişiklikleri ve ilk defa tamamen açık uçlu ve kısa cevaplı soru hazırlanması nitelikli sınav hazırlamayı zorlaştırmaktadır.

-Bu sistem devam edecekse, senaryolar şimdiden (öğretim yılı başı) belirlenerek ilan edilmelidir.

-MEB'in OGM sayfasında hala eski müfredata ve sisteme dair dokümanlar bulunması hazırlıksız bir şekilde işe girişildiğini göstermektedir. Kısa süre içinde ortak havuz oluşturulmalıdır.


ece-ogretmen-ist
Aday Memur
22 Ekim 2023 17:06

hocam açtığın konulara bakıyorum da.....


ece-ogretmen-ist
Aday Memur
22 Ekim 2023 17:07

hep aynı.sınav tarihleri,ortak sınavlar...

çok kafaya takıyorsun bunları.

meb ne derse onu yapacağız işte.bu kadar düşünme bunları


atahoca
Genel Müdür
22 Ekim 2023 17:51

Hocam,

Emekliliğimiz geldi. Bu konuları en son kafaya takacaklardan birisiyim. Eğitimle alakalı sorun olarak gördüğüm ve açılmamış konuları dile getiriyorum sadece.

MEB'in dediklerini ise yine kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde okulun ve öğrencilerin durumuna göre, tecrübe ve kanaatlerime göre yorumlayarak yaparım. Bu konu ile ilgili bir arkadaşımın (şimdi emekli) çok güzel bir fıkrası vardı. Hoş olmayan şeyleri başkası aracılığı ile onun eliyle gerçekleştirene şahsın verdiği tepkiyi anlatıyordu. O duruma düşmemek için bir tepki diyeyim sadece...

Bu arada eksileri ben vermedim. Sağlıcakla kalın...

ece-ogretmen-ist, 1 saat önce

hep aynı.sınav tarihleri,ortak sınavlar...

çok kafaya takıyorsun bunları.

meb ne derse onu yapacağız işte.bu kadar düşünme bunları

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